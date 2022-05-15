15 мая 2022 года отмечается день святых Бориса и Глеба. Они были сыновьями князя Владимира, окрестившего Русь. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – читайте дальше в нашем материале. В прежние времена наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета. Временами этот день называли "Барыш-день", а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год обещал и удачную продажу чего-нибудь в этот день. Раньше было очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Для урожая овощей 15 мая перед посевом зарывали в землю перст. Главные приметы этого дня: Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает. Если Восток ясный – будет лето дождливое. Соловей всю ночь поет – на следующий день будет солнце. На Бориса и Глеба ясное мероприятие — к засушливому лету. Если в Барыш день купец хорошую выручку — весь год в делах везения ждет. Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет круглый год. Что нельзя делать в этот день: В этот день нельзя рубить деревья – это принесет несчастье. Именины сегодня празднуют Нина, Тамара, Макар. Поздравьте этих людей с днем ангела! Как мы писали ранее, появился календарь праздников на июнь 2022 года. Также синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве.