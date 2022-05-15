Гороскоп на 15 мая расскажет всем представителям зодиакального созвездия о важных интересных событиях. Астрологи составили подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Побалуйте себя сегодня паузой и отдыхом. Увлекательная книга или фильм станут для вас самым лучшим лекарством. Телец Не вините своего партнера без необходимости. Итог таких претензий будет не в ваших интересах. Близнецы Ваши чувства сегодня могут указать неправильное направление. Иногда следует прислушиваться к мнению близких друзей. Рак Вы почувствуете себя вполне комфортно наедине с собой. Все важные обсуждения следует отложить до завтра. Лев Если вы будете сегодня просто поступать разумно и осторожно, то ничего интересного, скорее всего, не произойдет. Дева Не каждая большая проблема, которую доводят до вашего сведения, требует вашего обязательного участия. Весы Избегайте сегодня ссор и уяснений отношений с близким человеком. Никакой конфликт сегодня мирно не разрешится. Скорпион Слова других людей не всегда хорошо продуманы. Не относитесь к критике со стороны слишком серьезно. Стрелец Ваши меняющиеся чувства сегодня отнюдь не из-за колебаний погоды. Постарайтесь отыскать первопричину собственных перепадов. Козорог Хороший день, чтобы начать думать о своих личных целях на ближайшие несколько недель. Водолей Сегодня вы почувствуете себя хорошо, если примете предложение сделать что-нибудь вместе с другими. Рыбы Контакты, телефонные звонки, разговоры – все это сегодня даст вам огромный бонус в виде вдохновения. Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в мае наступит полнолуние и чем оно будет опасным. А также мы писали, когда в мае строго запрещено сажать и сеять.