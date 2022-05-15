Разработан механизм, по которому жители Мелитополя, получавшие пенсии наличными, сейчас должны оформить карты в банке. Необходимо обратиться в отделение "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Фёдорова. "Жители, ранее получавшие пенсии наличными через "Укрпочту", могут оформить пластиковые карты в отделениях "Приватбанка". Пенсии будут приходить на эти карты", — написал он. По его словам, для получения Карты необходимо: обратиться в любое отделение "ПриватБанка" (во избежание толпы для пенсионеров будет действовать отдельная очередь), оформить карту у сотрудника банка и ждать перевода средств. Пенсия будет автоматически перечислена на карту "ПриватБанка" со следующего месяца. Напомним, как ранее сообщили в ОВА, в Донецкой области на сегодняшний день потребности в пенсиях за май уже полностью профинансированы. Деньги доставили большинству пенсионеров, но примерно треть пенсионеров еще не получила выплаты.