В течение этой недели Министерство здравоохранения Украины получило от разных доноров и благотворительных организаций 120 тонн лекарства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава. В частности, была получена как гуманитарная помощь: 18 автомобилей скорой помощи; 20 800 индивидуальных аптечек; 7800 бандажей; 12,5 тонны анальгетиков; 5,5 тонн наркотических препаратов; 89 тонн лекарств в ассортименте; 1 тонну дезинфицирующих средств; 7,5 тонн расходных материалов; 138 шт. аппаратов наружной фиксации; 13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника; 1 тонну иммуносупрессантов. "Спасибо всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку. Победа будет за нами!", — отметили в Минздраве. Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медучреждений. Для их восстановления необходимо 32 млрд. гривен. Ранее в Минздраве разъяснили, как дистанционно получить е-больничный переселенцам за границей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.