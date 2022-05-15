Сегодня, 15 мая, в Украине несколько похолодает. Однако дожди почти прекратятся, лишь на востоке и местами на севере ожидаются осадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, в Украине будет преимущественно сухо и с переменной облачностью. В течение дня возможны дожди в восточных регионах, а также в Сумской области. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Вместе с тем, в северных, большинстве западных, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+11, днем +19+21 градусов; на западе ночью +8+10 градусов, а днем +20+22; в восточных областях ночью +9+11, днем +19+21 градусов; на юге страны ночью +13+15 градусов, а днем +23+25; в центральных областях ночью +9+11, днем +19+21 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8+10 градусов, а днем +18+20. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Напомним, ранее синоптики рассказали, что на следующей неделе в Украину придет похолодание. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.