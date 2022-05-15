Ущерб, причиненный армией России, по оценке специалистов Минэкономики и KSE составляет 449 млн долларов. В результате нападения пострадали более тысячи домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Анатолия Федорука в Facebook. "Продолжаем считать ущерб, нанесенный Бучанской общине армией России. Лишь по оценке специалистов Минэкономики и KSE, прямые и косвенные потери составляют 449 млн долларов США. Это те потери, которые задокументированы по состоянию на 10 мая в рамках проекта "Россия заплатит" и будут предъявлены. явленные российской стороне", — отметил Федорук. Он приводит данные по разрушениям: всего по Бучанскому обществу пострадали 1354 здания. 1230 из них – это жилые дома. В частности, 1051 – частные жилые и 179-многоквартирные дома. Около половины из них уже обследовали специальные комиссии, составляющие дефектные акты. 178 обследованных сооружений имеют 75-100% разрушения, что означает, что их невозможно восстановить. В частности, речь идет о 149 частных жилых домах и 10 многоэтажках. Что касается инфраструктуры общества, то в целом разрушено 55 км линий электропередач, 75 км газопровода и 10 км водопровода, разбомблена тяговая электростанция и объекты водоснабжения, которые централизованно снабжали Бучу электроэнергией и водой. Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине доказательства нарушений, совершенных при вторжении России для расследования их на предмет признания военными преступлениями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.