Главы внешнеполитических ведомств Турции, Финляндии и Швеции обсудили политику "открытых дверей" НАТО. Консультации провели из-за позиции Анкары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде в Twitter. "Важна встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО", — пишет Линде. До этого она писала, что попытается убедить вместе с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. При этом Анкара готова к обсуждению вопроса. Ранее мы сообщали, что Турция не намерена закрывать двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В то же время страна желает, чтобы ее интересы были учтены.