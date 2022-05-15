Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 15 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 15 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныци напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо следить за публикуемой на сайте компании. Напомним, Укрзализныця объявила о прекращении курсирования эвакуационных поездов из-за значительного уменьшения потока граждан. При этом будет оставлен один рейс сообщением Покровск – Днепр – Львов. Ранее Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений. Речь идет о поезде Киев – Ужгород – Киев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.