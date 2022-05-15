Во Львове и области ночью 15 мая раздавались звуки взрывов и звучали сирены воздушной тревоги. Предварительно было 6 взрывов. Отработали системы противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича. По его информации, по состоянию на утро воскресенья "нет попадания в цель". "Всего слышали 6 взрывов в небе по области – отработали ВСУ ПВО", – пишет Зинкевич. Во Львове была объявлена воздушная тревога около половины четвертого, и через два часа была отменена. Депутат обратил внимание, что звуки взрывов могли быть результатом работы наших ПВО и напомнил львовянам о запрете посещать места, где слышали взрывы, а также не фотографировать и не снимать на видео локации. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 14 мая, украинская противовоздушная оборона уничтожила 8 воздушных целей российских оккупантов, сбив 1 самолет и 7 беспилотников. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.