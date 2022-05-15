Северная Корея заявила в воскресенье, что в общей сложности 42 человека скончались от вспышки коронавируса. Когда страна начала свой четвертый день общенационального карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Северная Корея борется с распространением коронавируса на фоне слабой системы здравоохранения, ограниченными возможностями тестирования и отсутствием программы вакцинации. Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что страна принимает "быстрые государственные чрезвычайные меры" для контроля эпидемии, но нет никаких признаков того, что Пхеньян намерен принять международные предложения вакцин. "С утра 12 мая все провинции, города и уезды страны полностью закрыты, а рабочие отделы, производственные и жилые единицы закрыты друг от друга, и производится строгий и интенсивный осмотр всех людей", — говорится в сообщении. Еще по меньшей мере 296 180 человек выявили симптомы лихорадки, а еще 15 умерли по состоянию на воскресенье, сообщает издание. Напомним, накануне в КНДР заявили о первом случае коронавируса. У пациента обнаружили "Омикрон". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.