Германия намерена отказаться от поставки нефти из России. Даже если ЕС не получит договориться о запрете в рамках следующего пакета санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. По данным источников издания, правительство продолжает усилия по заключению соглашений с альтернативными поставщиками энергоносителей. В Кабмине страны уверены, что смогут решать проблемы с логистикой в течение следующих шести-семи месяцев. По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема с начала войны снизилась примерно с 35% до 12%. Сейчас власти остаются решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода. Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, обеспечивающий топливом международный аэропорт Берлина, а также большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург, должен получать энергоносители через немецкий Балтийский порт Росток, говорится в материале. Недавно канцлер Германии Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну на Украине, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир. Отметим, что несколько стран Евросоюза допустили возможность отсрочки нефтяного эмбарго. Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз настроен согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.