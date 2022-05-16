Гороскоп 16 мая расскажет, какие интересные и важные события приготовили звезды для всех представителей знаков Зодиака. Астрологи дали подробный прогноз для каждого. Об этом сообщает NDR. Овен Вам сегодня следует убедительно представить свою точку зрения в профессиональном, а также личном плане. Телец Воспринимайте сегодня препятствия дня с юмором. И будьте уверены в уважении окружающих. Близнецы Остерегайтесь критики. Возможно, ваш прежний подход уже не так правильный, как раньше. Рак Ваша отличная подготовка сегодня станет отличной площадкой для приближения своих целей. Лев Не беспокойтесь сегодня по пустякам. Сегодня будет казаться, что другие не обращают на тебя внимание. Дева Чтобы избежать недоразумения в кругу друзей, переспросите у них, что вам стало не очень понятно. Весы Когда дело доходит до денег, то вами должен управлять разум, а не советы друзей. Скорпион Если вы некоторое время в чем-то сомневались, то сегодня будет шанс скорректировать свой курс. Стрелец Сегодня вам предстоит заняться темой, которая до недавнего времени была для вас безразлична. Козорог На вас было возложено много обязанностей, а теперь вам следует от некоторых из них отказаться. Водолей За каждым окончанием чего-нибудь следует новое начало. Вас это удивит, но вы скоро вернетесь в дело. Рыбы Важные вопросы требуют вашей полной отдачи. Не стройте никаких планов на ближайшие дни. Напомним, ранее мы писали о том, что в середине мая ожидается опасное полнолуние. А также мы рассказывали, когда в Украине в 2022 году будут отмечать День вышиванки.