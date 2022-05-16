Картофель в духовке – одно из самых любимых блюд как взрослых, так и детей. Приготовьте такие вкусности и ваша семья обязательно попросит повторить. Рецептом поделилась знаменитый украинский кулинар Alina FooDee. Алина предлагает запечь картофель под нежным соусом, и вкус вас точно удивит. Ингредиенты: Картофель – 6-7 шт. (750 г) Молоко – 500 мл Лук – 1 шт. (около 170 г) Чеснок – 2 зубчика Сахар – 1/3 ч. л. Мука – 1 ст. л. Соль, черный молотый перец – по вкусу Сливочное масло – 30-40 г Пошаговое приготовление Нарежьте лук, обжарьте его на смеси растительного масла и сливочного масла до румяности. Добавьте сахар и измельченный чеснок. Добавьте муку и обжарьте еще 1-2 минутки. Добавьте молоко, варите соус до загустения, периодически помешивая. Посолите и поперчите по вкусу. Нарежьте картофель тонкими слайсами. Посолите и поперчите по вкусу. Смажьте форму растительным маслом. Выложите картофель, залейте соусом. Выпекайте 35-45 минут при температуре 200 градусов до полной готовности картофеля. Раньше кулинар поделилась рецептом самого простого и невероятно вкусного рулета из лаваша с фаршем. Также мы писали о правильных пропорциях хлеба и лука для сочных котлет.