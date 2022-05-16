Саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую Стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Встреча намечена в июне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО По словам заместителя генсека Мирче Джоане, сейчас ведутся переговоры по новой концепции. "Наши министры иностранных дел в Берлине предоставят дальнейшее политическое руководство, чтобы в Мадриде были приняты решительные и дальновидные документы в Мадриде, которые снова подтвердят единство и надежность НАТО и тот факт, что у альянса есть будущее", — сказал он. Отвечая на вопрос грузинских журналистов о вероятном влиянии нынешней агрессии России против Украины на перспективы евроатлантической интеграции Грузии, заместитель генсека НАТО отметил, что альянс уважает право государств в Европе и во всем мире выбирать свой путь. По его словам, это не предмет для вето с любой стороны и касается только обсуждения между соответствующей страной и организацией, к которой она хочет присоединиться. "Мы находимся сейчас в момент серьезных изменений в европейской безопасности. НАТО сохраняет сильную позицию в поддержке Украины и в защите и обороне около 1 миллиарда человек, проживающих в наших странах-союзницах", – добавил заместитель генсека. Ранее мы сообщали, что страны НАТО готовы оказывать поддержку Украине по поводу сдерживания российской агрессии до момента победы украинских войск. Также мы писали, что, по словам Йенса Столтенберга, НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако альянс не станет стороной конфликта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.