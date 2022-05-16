Российские кафиры продолжают обстреливать населенные пункты Запорожья. В частности, они разрушили дорогу между Родами и Гуляйполем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА. В Орехове россияне артударами повредили 3 отделения местной больницы и храм религиозной общины. Кроме этого, на протяжении всех суток 14 мая они били по Гуляйполе и крушили гражданскую инфраструктуру. "Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Родов, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений – около полутора метров", – рассказали в ОВА. Кроме того, вражеские обстрелы повредили жилые гражданские дома. Прямые ракетные удары полностью разрушили некоторые помещения. Также кафиры повредили придомовую территорию и гаражи мирных жителей. Однако информация о пострадавших пока в ОВА не поступала. В селе Малая Токмачка вражеский артиллерийский обстрел повредил хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного заведения. Напомним, ранее сообщалось, что российские военные в Каменце Пологовского района Запорожской области отправляют своих солдат, отказавшихся участвовать в боевых действиях, в "тюрьму", которая была обустроена оккупантами в помещении местного училища. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.