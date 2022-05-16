Развязанная Москвой война имела целью подорвать основы мировой безопасности. Уничтожение суверенной страны и смута внутри Североатлантического Альянса явились желаемым результатом для руководства РФ, однако его достичь им не удалось. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Энтони Блинкена. "Президент Путин начал эту жестокую и неспровоцированную войну, думая, что сможет ликвидировать Украину как независимую страну и разделить НАТО. Зато он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, богаче, чем когда-либо", — заявил Энтони Блинкен. По его словам, США не только продолжают всячески поддерживать Украину, но и защищают таким образом принципы суверенитета и независимости, являющиеся основой глобального мира и безопасности. Ранее Блинкен заявил, что посольство США в Украине в скором времени возобновит работу. По его словам, американские дипломаты уже вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.