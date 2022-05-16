Подразделение магазинов спортивных товаров Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратило свою работу в Российской Федерации — сеть из более 100 торговых точек была продана турецкому холдингу FLO Retailing. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание "КоммерсантЪ" и Yeni Safak. Сами магазины изменят название, при этом новый владелец, по всей видимости, сохранит бренд Reebok. FLO был получен контроль над сетью Reebok после подписания контракта о выпуске на фабриках Турции и продаж продукции под этой маркой для 12 стран. По словам генерального директора FLO Retailing Бурака Овюнча, крупные бренды присматриваются к аналогичному сотрудничеству в Турции "из-за влияния глобального кризиса поставок". Компания ABG заморозила деятельность на российском рынке с марта из-за вторжения РФ в Украину. Стоимость магазинов Reebok в РФ оценивается в 22,5 миллиона долларов, при этом не исключается, что сумма сделки оказалась втрое меньше. FLO Retailing развивает бренды Lumberjack, Reno, Polaris. Напомним, летом 2021 года немецкая компания Adidas заключила соглашение о продаже бренда Reebok американской ABG за 2,1 миллиарда евро. Ранее мы писали, что в марте Adidas подсчитали, что закрытие их магазинов в России обойдется компании в 250 млн евро. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.