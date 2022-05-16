Шесть украинских больниц, работающих с ранеными в результате российских атак, получат новейшие материалы для лечения сосудистых травм. Первые поставки бесклеточных сосудов человека – уже на пути в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Управлением по продовольствию и медикаментам США скоординирована доставка новых средств лечения производства Humacyte. "Humacyte гордится тем, что вносит свою лепту в текущую медицинскую помощь Украине и поддерживает пациентов и отважных медицинских работников на местах во время этого гуманитарного кризиса", — отметила Лаура Никласон, доктор медицинских наук, главный исполнительный директор Humacyte. Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медучреждений. Для их восстановления необходимо 32 млрд. гривен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.