Сегодня, 16 мая, на значительной части территории Украины будет преобладать сухая погода. Местами столбики термометра покажут днем до +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей без осадков. Лишь в Харьковской, Сумской и Полтавской областях возможны дожди. Также локальные дожди иногда могут быть в околокарпатских областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и севере местами более сильный. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+8, днем +16+20 градусов; на западе ночью +4+8 градусов, а днем +19+25; в восточных областях ночью +7+9, днем +17+20 градусов; на юге страны ночью +8+12 градусов, а днем +20+22; в центральных областях ночью +6+8, днем +18+20 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице сухая погода. Ночью столбики термометра покажут +9+9 градусов, а днем +18+20. Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. На смену солнечной и сухой погоде придет резкое похолодание и сильные дожди. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.