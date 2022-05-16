Укрзализныця обнародовала график эвакуационного поезда на понедельник, 16 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 16 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныце напомнили украинцам, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно следить за публикуемой на сайте компании. Напомним, Укрзализныця возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский Экспресс" сообщением Львов-Черновцы. Билеты можно будет приобрести онлайн и в жд кассах. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" возобновляет пригородные рейсы из Киева. Так, с сегодняшнего дня, 16 мая, ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева в Тетерев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.