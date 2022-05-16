В Пакистане 15 мая в провинции Хайбер-Пахтунхва произошел теракт. Смертник взорвал себя, в результате чего погибли трое военных и трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа. Взрыв террориста-смертника унес жизни 3 сотрудников службы безопасности и 3 детей в возрасте от 4 до 11 лет. Местные спецслужбы расследуют инцидент, чтобы идентифицировать террориста-смертника и отследить его кураторов и посредников Решительно осудив взрыв смертника, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу гибели людей и выразил соболезнования семьям погибших. Он заявил, что виновные в таких злодеяниях являются врагами человечества, и правительство Пакистана не оставит камня на камне, чтобы привлечь их к ответственности. Напомним, в Запорожье сотрудники СБУ предотвратили теракт. Злоумышленник 1996 года планировал совершить теракт в центре Запорожья на объекте массового скопления людей. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль. Мы также писали о том, что в Израиле произошел теракт в День Независимости. Террористы убили троих гражданских, еще трое получили тяжелые ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.