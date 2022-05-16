Основные усилия русские военные сосредоточили на Донецком направлении. На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход в государственную границу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ. Неприятель ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм. На харьковском направлении враг сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы с Российской Федерацией. В Славянском направлении активные боевые действия противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь. Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется. Армия РФ обстреляла из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Российские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг также продолжает наступление. На Авдеевском направлении после нанесенных силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции. На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются. Ранее сообщалось, что Россия стянула к границе 2,5 тысяч резервистов, чтобы отправить на войну. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях россияне готовят новые силы для войны с Украиной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.