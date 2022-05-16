Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы по решению о запрете Коммунистической партии Украины: отныне КПУ окончательно запрещена.

Об этом сообщила постоянная представительница Верховной рады Украины в Конституционном Суде, депутат «Слуги народа» Ольга Совгиря.

«Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса», — отметила Совгиря.

Окружной административный суд города Киева постановлением 16 декабря 2015 прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не могло вступить в законную силу в течение почти семи лет.

Напомним, что Верховная рада Украины 3 мая 2022 года запретила деятельность пророссийских партий.