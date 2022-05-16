Студенты призывного возраста, которые учатся в учебных заведениях за пределами Украины во время военного положения, могут выезжать за границу для продолжения обучения. Минреинтеграции совместно с Генштабом ВСУ и Госпогранслужбой подготовили разъяснительную инфографику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции. Как отмечается в сообщении, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат, в частности, соискатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. Для пересечения границы студенту необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета) и получить: соответствующая запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва (призыва по мобилизации); разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки При пересечении границы при себе необходимо иметь: документ, предоставляющий право на пересечение госграницы; документ, подтверждающий обучение в заведении профессионального высшего и высшего образования за рубежом; разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки. военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва (призыва по мобилизации). Напомним, ранее РБК-Украина рассказывала о доступных программах международной помощи для внутренне перемещенных лиц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.