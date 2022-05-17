Гороскоп на 17 мая расскажет о том, какие интересные и важные события состоятся в жизни каждого Зодиака. Астрологи дали подробный прогноз для каждого из нас. Об этом сообщает NDR. Овен Дважды хорошо подумайте о том, с кем вы связываетесь. Поверьте, далеко не все действительно завидуют вашему успеху. Телец Сегодня в течение дня вы сможете чуть-чуть расслабиться. Постарайтесь не относиться ко всему так серьезно. Близнецы Даже если вы сегодня хорошо спланировали весь день, постарайтесь не приступать за все дела сразу. Рак В первой половине дня все будет происходить медленно, но уже во второй все начнет решаться само собой. Лев Не ждите сегодня слов одобрения. Лучше попросите разумную цену по вашим обязательствам. Дева Даже если вы сегодня переполнены энергией, вам не следует использовать свою силу бесцельно. Весы Личная жизнь сегодня может измениться. Сделайте то, что давно откладывалось. Скорпион В сложные времена обычно выясняется, на кого можно рассчитывать. К счастью, вы готовы всех выслушать. Стрелец Следует ожидать сегодня небольшой турбулентности. Но они не повлияют на вашу уверенность. Козорог Делайте, что вы собирались сегодня сделать. Просто не позволяйте другим отвлекать вас. Водолей Вас встречают не только из уважения. За действиями других стоят и ожидания. Рыбы Долгие обсуждения только тормозят вас. У вас нет выбора, только принять решение для себя. Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие дни Землю покроют магнитные бури. А также рассказывали о том, как следует действовать в случае ядерной атаки.