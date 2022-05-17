Право на получение справки внутренне перемещенного лица ВПЛ имеют лица, которые с 24 февраля 2022 переместились из регионов, определенных в решении правительства. Это украинские из Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции. Какие документы нужны Заявление (установленного образца); документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или его специальный статус; свидетельство о рождении ребенка. При необходимости дополнительно подаются: документ, удостоверяющий личность законного представителя; документ, подтверждающий полномочия личности; свидетельство о рождении ребенка, а также любые документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем. Кто может обратиться Лицо от 14 лет подает документы лично; если лицу не исполнилось 14 лет, а также если оно является недееспособным или с ограниченной дееспособностью, — документы подает законный представитель (родители и усыновители), а также опекуны и попечители; от имени ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, обращается руководитель заведения, в которое устроен ребенок, или законный представитель (один из опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей); от имени ребенка до 14 лет, прибывшего без сопровождения родителей/опекунов, заявление подает родственник или отчим, мачеха, у которых проживает ребенок. В случае отсутствия родственников заявление подает представитель органа опеки и попечительства. Куда обратиться в органы социальной защиты населения районных государственных администраций и органов местного самоуправления; исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов; подать заявку на получение справки через мобильное приложение портала "Действие". Ранее РБК-Украина рассказывала о доступных программах международной помощи для внутренне перемещенных лиц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.