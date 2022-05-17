В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения русского десантного катера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ. На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины. В харьковском направлении главные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении войска РФ пытаются возобновить наступление. В Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию. На Лиманском направлении русская армия вела наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел. На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел. На Авдеевском направлении кафиры вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели. На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении Угледара, также безуспешно. На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника. Напомним, что ВСУ за день сбили штурмовик Су-25, три беспилотника и крылатую ракету армии РФ. Все уничтоженные БПЛА относились к модели Орлан-10. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.