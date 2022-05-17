Между продолжающимися годами процессами евроинтеграции стран Западных Балкан и вступлением в ЕС Украины, а также Грузии и Молдовы нет никакой прямой связи, заявил Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом передает РБК-Украина с ссылкой на брифинг главы европейской дипломатии в Брюсселе. По его словам, Европейская комиссия изучает запросы на получение статуса кандидата в члены союза от Украины, Грузии и Молдовы, и "очень быстро, по нашим стандартам", представит свое мнение. "Я говорю "очень быстро", потому что процедуры такого рода длятся годами", — уточнил Боррель. Так, добавил он, каждая из стран-кандидатов проходит через формальную процедуру: получение, заполнение и предоставление анкеты-опросника о готовности к членству в Евросоюзе, а также выполнении обязательных критериев. После этого Еврокомиссия на их основании должна разработать свое мнение по поводу такого представления. Отвечая на вопрос журналистов о возможном сходстве процессов вступления Украины и стран Западных Балкан, Боррель подчеркнул, что в случае с нашим государством данный этап "был осуществлен со скоростью света, если сравнивать с другими процессами". "Нет никакой связи между процессом вхождения в Евросоюз Западных Балкан и запросом от Украины", — заявил глава европейской дипломатии, отметив при этом, что процесс основывается на правилах и страны должны быть демократическими и обязаны выполнить необходимые условия. Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины объяснил, почему нельзя назвать конкретное время вступления нашей страны в Евросоюз. Подробно о процессах евроинтеграции – читайте в материале "РБК-Украина" "Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.