Киберполиция Одесской области разоблачила злоумышленников, производивших под заказ поддельные водительские права, свидетельства о регистрации авто, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Одесской области. В состав преступной группировки входило 12 человек. Правонарушители в соцсетях, мессенджерах и разных вебресурсах предлагали клиентам изготовление поддельных документов. Стоимость услуг составила от 4 до 9 тысяч гривен. Ежемесячные ориентировочные доходы злоумышленников составляли около 5 миллионов гривен. При этом полученные деньги мошенники конвертировали в криптовалюту. Правоохранители провели более 20 обысков и изъяли оборудование, необходимое для изготовления фиктивных документов, около 500 "заготовок" для будущих подделок, банковские и сим-карты, голограммные ленты, три автомобиля и около 1,5 миллиона гривен наличными.

Киберполиция разоблачила мошенников в Одесской области (фото: od.npu.gov.ua) Также в ходе обысков полицейские изъяли готовые к продаже поддельные документы. Уголовные производства открыты по трем статьям Уголовного кодекса Украины: подделка документов, печать и сбыт или использование поддельных документов; изготовление или сбыт поддельных государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме; несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей Четверым фигурантам уже объявлено о подозрении. Трое организаторов задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим участникам группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Напомним, в Одесской области разоблачили руководителя медучреждения в растрате 2 млн гривен. Мы также писали о том, что мошенники придумали новый способ похищения платежных данных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.