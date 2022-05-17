Сегодня, 17 мая, погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой. В части западных регионов прогнозируются осадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, на западе пройдут осадки в виде дождя. Мокро будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +5+8, днем +17+20 градусов; на западе ночью +6+9 градусов, а днем +19+22; в восточных областях ночью +6+9, днем +17+20 градусов; на юге страны ночью +11+14 градусов, а днем +20+22; в центральных областях ночью +6+9, днем +18+21 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня ночью и днем сухо и солнечно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7+9, а днем +18+20 градуса. Напомним, ранее синоптики рассказали, что скоро в Украине изменится погода. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.