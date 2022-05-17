Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационного поезда на вторник, 17 мая. Компанией был назначен на сегодняшний день дополнительно только один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Эвакуационный поезд на 17 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В компании также отметили, что время отправления и прибытия поездов могут быть скорректированы. Так, гражданам рекомендуют следить за публикуемой на сайте УЗ информацией. Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запускает региональный экспресс Киев-Хмельницкий с 20 мая. А с 1 июня УЗ возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский Экспресс" сообщением Львов – Черновцы. Добавим также, что с 16 мая возобновили пригородные рейсы из Киева в Тетерев в рамках расширения проекта City Express. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.