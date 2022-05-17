В Эстонии начались обширные учения Сил обороны Эстонии Siil 2022, в которых примут участие более 15 тысяч человек. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на разные угрозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee. В маневрах будут задействованы американские, британские и польские ракетные системы, а география учений охватит территорию с датского острова Борнхольм до Северной Латвии. В весенних военных учениях в общей сложности примут участие более 15 тысяч военнослужащих из 10 стран. Помимо всевозможных типов бронетранспорта будут задействованы ударные вертолеты и истребители, а также ближе к концу учений в Эстонию прибудут десантные корабли американского экспедиционного корпуса. Завершатся учения 3 июня. Ранее сообщалось, что Эстония намерена помогать Украине в восстановлении инфраструктуры Житомирской области. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в ходе визита в Киев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.