Оккупанты разместили на территории Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Эти войска сгруппированы на восточном, центральном, западном и южном направлениях. Самая большая из группировок – южная, к нему закреплено более 50 БТГ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Они концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья с севера, и до Великой Новоселки. На вопрос о том, как хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник в оборонном ведомстве США ответил, что пока нет точных боевых показателей и показателей готовности по каждой БТГ. Однако можно констатировать, что говорить о резком увеличении присутствия российских войск на юге не приходится. Напомним, что Пентагон заказал ракет Javelin на 300 млн долларов для Украины и других союзников. Компания Lockheed Martin получила от Министерства обороны США заказы на производство 1300 ракет к переносному противотанковому ракетному комплексу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.