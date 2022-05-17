В Черном море корабельная группировка российских войск составляет 11 судов, способных производить высадку десанта на наше побережье, а также производить ракетные удары. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на возведение Оперативного командования "Юг". По данным военных, в корабельную группировку противника входят 4 ракетных корабля и 7 десантных. Вражеский флот продолжает блокировать судоходство в акватории Черного моря, а также грозит ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет. Кроме того, сохраняется вероятность высадки российского десанта на территорию Украины, добавили в ОК "Юг". Ранее сообщалось, что РФ в оккупированном Севастополе в Крыму ремонтирует поврежденный в Бердянске десантный корабль. Напомним, по словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для планов России по возможной высадке тактического морского десанта стратегическое значение имеет остров Змеиный в Черном море, который находится в 40 километрах от южной береговой части Одесской области. Добавим, что в районе Змеиного недавно активизировались боевые действия — противник предпринимал попытки закрепиться на острове, понеся при этом значительные потери. Так, на днях появились спутниковые кадры с видом на Змеиный с последствиями атак ВСУ по силам РФ за рубежом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.