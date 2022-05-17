Движение по трассе М-06 Киев-Чоп возобновлено более месяца назад. Для этого рядом с разрушенным мостом в Стоянке была построена временная переправа. Однако она рассчитана только на легковой транспорт весом до 10 тонн. Для запуска автодороги для грузовых машин восстанавливается мост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора". На старой основе возводится временное пролетное сооружение, которое позволит открыть движение по левому проезду трассы для грузового автотранспорта. Конструкция нового пролетного строения состоит из металлических опор и металлических балок. На сегодняшний день смонтированы временные опоры на монолитных фундаментах и шесть пролетных металлических конструкций, устроена опалубка, продолжается устройство арматурного каркаса. В ближайшее время планируется устройство монолитной плиты и асфальтирования. Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не менее 3-4 лет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.