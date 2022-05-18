Правительство Чехии намерено продлить режим чрезвычайного положения как минимум до конца июня. Особый режим был введен в конце февраля из-за большого потока беженцев из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceska Televize. Предложение правительства должно одобрить палата представителей. По действующим нормам режим чрезвычайного положения закончится 31 Мая. На сегодняшний день он позволяет правительству принимать кризисные меры по ситуации с беженцами без одобрения парламента. "Пока мы можем справиться с беспрецедентной волной беженцев, но для того чтобы продолжать так хорошо управлять ситуацией, мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на тридцать дней", — заявил глава правительства Петер Фиала. С начала вторжения России в Украину вид на жительство в Чехии получили более 345 тысяч украинцев. Ранее мы сообщали, что Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России. Также мы писали, что Германия и Чехия ужесточают оборонное сотрудничество для поддержки Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.