Гороскоп на 18 мая расскажет о важных событиях сегодня для всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Вы не заметили, что за последнее время многое изменилось. И теперь вы не сможете ссылаться на знакомые правила в этот момент. Телец Ваша повседневная жизнь имеет стабильную основу. Но убедитесь в том, что вы за хлопотами не пропустите удовольствие. Близнецы Вы проделали важную работу и теперь пожинаете плоды. Но вам может понадобиться время на переосмысление. Рак Сегодня все может стать немного беспокойным. Но постарайтесь придерживаться плана того, что вы собираетесь сделать. Лев Ваши мечты подходят для побега от повседневной жизни. Но не следует относиться к ним слишком серьезно. Дева Не принимайтесь сегодня за дополнительные задания. Иначе ваша компетентность может быть подвергнута сомнению. Весы Настало время исполнить свою давнюю мечту. Конечно же в том случае, если у вас на нее есть деньги. Скорпион Если вы сделаете сегодня только то, что нужно сделать быстро, вы быстро потеряете к этому делу свой интерес. Стрелец Ваши шансы сегодня очень хороши. Но подумайте о том, хотите ли вы расширить свою деятельность. Козорог Новые идеи не могут быть реализованы сразу. Но именно это стимулирует и вдохновляет вашу повседневную жизнь. Водолей Вы определенно делаете хорошую работу. Но не следует переоценивать свои силы. Рыбы Все начатое нужно последовательно продолжать. И вы можете это сделать просто. Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие дни Землю покроют магнитные бури. А также рассказывали о том, как следует действовать в случае ядерной атаки.