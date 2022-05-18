Заместитель главы МИД России Александр Панкин утверждает, что обсуждение вопроса поставки российских калийных удобрений и разблокировки экспорта украинского зерна ведется. Однако не на уровне ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. При этом в МИД РФ назвали сложным "вопрос поставки". "Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок рассматриваемых сейчас вопросов", — заявил он. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на разблокировку украинских портов. Напомним, ранее Всемирная продовольственная программа ООН призвала России открыть черноморские порты Украины, блокированные сейчас российским флотом. Отметить, что Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.