В временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне планируют использовать клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь" для пропаганды. Об этом заявил вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет. "Даже не знаю, настолько автобусы пострадали от обстрелов и мародеров. Но если в будущем вы увидите в пропагандистских роликах из Мариуполя наши автобусы, знайте – футбольный клуб Украинской премьер-лиги "Мариуполь" не имеет к этому никакого отношения!" – отметил Санин.

Клубные автобусы ФК "Мариуполь" (фото: t.me/mariupolrada) Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о распространении холеры в оккупированном Мариуполе. Мы также писали о том, что российские кафиры скрывают число погибших в Мариуполе. Россияне снизили число погибших под завалами драмтеатра в 25 раз. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.