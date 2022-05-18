Согласно информации предоставленной Guildhall украинской разведкой, передача захваченного комбината «Азовсталь» в подчинение главе Чечни свидетельствует о том, что выгодополучателями на оккупированных территориях становятся клан Кадырова и представители ФСБ РФ, что усилит недовольство представителей ГУ (ГРУ) ГШ ВС РФ и военных, а также обострит противостояние между российскими спецслужбами.

«Захваченный Российской Федерацией комбинат «Азовсталь» будет передан в управление главе Чечни Рамзану Кадырову. 6 мая в Мариуполе представители Кадырова Адам Делимханов и Магомед Даудов на встрече с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Саблиными (близким к военной разведке РФ) и руководителем «ДНР» Денисом Пушилиным сообщили, что высшим государстваенным руководством РФ было принято решение, что металлургический комбинат переходит в подчинение людей Кадырова и Аксенова. Также было выставленно требование о замене на объекте охраны на чеченцев», — говорится в сообщении.

«Ситуация указывает на то, что вопреки информации об усилении влияния на оккупированных территориях представителей ГУ (ГРУ) ГШ ВС РФ, реальные выгодополучатели – представители клана Кадырова и ФСБ РФ, как это было и на территории Крыма», — идет речь в полученной информации.

«Следует ожидать обострения противоречий между российскими спецслужбами и роста недовольства в среде «ГРУшников» и военных», — сообщают в украинской разведке.

Ранее сообщалось, что украинские власти получили косвенное подтверждение, что и вовсе уничтоженный российскими обстрелами Мариуполь оккупанты планируют отдать в распоряжение «кадыровцам».

Также, по данным ГУР Минобороны Украины, Минобороны РФ готовит «пресс-тур» на временно оккупированные территории Украины иностранных журналистов из Франции, США, Германии, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать журналистам разрушенные районы Мариуполя.