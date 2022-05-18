Российские кафиры нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая поразила объект транспортной инфраструктуры. В результате пострадала женщина, повреждены и разрушены здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. "18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру", — говорится в публикации. Отмечается, что обломки сбитой ПВО ракеты упали на частный двор. Ранение получила женщина. Также были повреждены два дома. "Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", — рассказал глава ОВА.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру ранним утром 18 мая (фото: t.me/dnipropetrovskaODA) Ранее сообщалось, что 4 мая войска РФ нанесли удар ракетами по Днепру по центру города. Позже в "Укрзализныце" уточнили, что вражеская ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.