Сегодня, 18 мая, в Украину пришло существенное похолодание. Ночью в ряде регионов заморозки. Периодические дожди пройдут повсюду, кроме заката, местами шкалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня ночью в южной части умеренные дожди, днем на Украине, кроме западных областей, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, днем по Украине местами порывы ветра 15-20 м/с. В западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях ночью на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+6, днем +15+17 градусов; на западе ночью +3+8 градусов, а днем +15+18; в восточных областях ночью +5+9, днем +14+17 градусов; на юге страны ночью +8+12 градусов, а днем +16+18; в центральных областях ночью +3+8, днем +14+18 градусов. Погода в Киеве В среду в столице ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометра ночью покажут +5+7, днем +13+15. Напомним, недавно синоптики прогнозировали заморозки на западе Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.