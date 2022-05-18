С 19 мая Укрзализныця запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов – Киев – Чернигов и продолжает маршрут другого поезда сообщением Чернигов – Киев в Винницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Так, с завтрашнего дня ежедневно помимо вторников будут курсировать: Региональный поезд №708/707 Киев – Чернигов. Отправка из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов – в 12:35. Обратно из Чернигова будет выезжать поезд № 710/709 Чернигов – Киев, отправка в 13:00, прибытие в Киев в 16:17. Кроме того, железная дорога предоставляет сообщение Винницы с Черниговом: с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд №702/701 Винница – Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21. Автоматически добавляется сообщение №701 Киев – Винница (отправление из ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и №704/703 Чернигов – Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10: 41). Напомним, Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев – Хмельницкий. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" добавляет вагоны в харьковском направлении, чтобы перевезти как можно больше пассажиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.