В Днепре ночью прогремели взрывы. Сработала система ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток". Ночью здешние жители слышали взрывы после воздушной тревоги. Жителей просили оставаться в укрытиях по безопасности. "Днепр. Успешно сработало ПВО. Подробности позже", — говорится в сообщении. Напомним, 4 мая первым о ракетном ударе по Днепру заявил мэр города Борис Филатов. После этого глава УЗ Александр Камышин сообщил, что ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры. В ответ на новые ракетные удары в Офисе президента призвали Запад ввести против России новые санкции, а также предоставить больше оружия Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.