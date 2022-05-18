В Украине возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования грузовых автомобилей за нарушение габаритно-весовых норм. В тестовом режиме система заработала с 16 мая, штрафы будут начисляться с 23 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укртрансбезопасность. Контроль преимущества на украинских дорогах осуществляют WIM-системы (Weigh-In-Motion). Это набор датчиков и камер, фиксирующих общий вес транспортного средства и погрузку на ось, распознают номера авто и фиксируют габариты транспортного средства в движении, на скорости до 120 км/ч. За первый день работы WIM-комплексов в автоматическом режиме зафиксировано 168 автомобилей, двигавшихся с нарушением габаритно-весовых норм. С 23 мая за превышение габаритно-весовых норм будет налагаться штраф в зависимости от превышения грузоподъемности согласно действующему законодательству, а именно: от 5% до 10% – 8 500 грн; от 10% до 20% – 17 000 грн; от 20% до 30% – 34 000 грн; свыше 30% установленной нормы – 51 000 грн. Напомним, что депутаты изменили правила ввоза грузовиков и автобусов в Украину. Изменения затронули экологические требования при ввозе коммерческих автомобилей. Теперь юридические лица могут импортировать грузовики или автобусы по стандарту "Евро 3". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.