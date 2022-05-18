В польской столице Варшаве открыли консультационный центр "Дія.Бізнес", и с 18 мая граждане Украины смогут в нем бесплатно получить консультации по ведению бизнеса, пребыванию, проживанию и трудоустройству на территории Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства цифровой трансформации. В центре украинцам будут предоставлять следующие услуги: консультации по открытию бизнеса в Польше, о получении статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши, о жилье и проживании в Польше, экстренные контакты и ресурсы поддержки с рабочими местами и трудоустройством в Польше, дорожная карта, которая будет предоставляться по запросу на открытие МСБ , будет содержать всю информацию о законодательных нормах Польши, информация о лучших практиках ведения бизнеса в Польше и Европе в целом; налоговой нагрузки, об упрощенной регистрационной системе, о ресурсах поддержки бизнеса и т.д. Как отметил во время открытия Центра глава Минцифры Михаил Федоров, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Польша приютила миллионы наших граждан и стала первой страной ЕС, которая стала принимать цифровые документы в Действии. "Он будет работать не только в стандартном формате консультаций для предпринимателей. Ведь сюда смогут обратиться все украинцы, которые сегодня находятся в Польше и нуждаются в работе, жилье или оформлении документов", — добавил чиновник. Консультационный центр для украинцев "Дія.бізнес" в Варшаве расположен по адресу — ул. Богатело, 12. Ранее сообщалось, что в Японии запускают программу по трудоустройству украинских беженцев в Токио и Осаке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.