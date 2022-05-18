В Киевской области произошел пожар возле села Страхолесье Вышгородского района недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Возникло возгорание лесной подстилки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киевской области. К ликвидации пожара были привлечены 26 человек личного состава подразделения чрезвычайных ситуаций и 6 единиц техники. Отмечается, что тушение пожара усложняется изменением порыва ветра. Площадь возгорания устанавливается "Во время пожара наши пожарные спасли местную жительницу с. Страхолисье", — говорится в сообщении.

Видео: лесной пожар возле села Страхолисье недалеко от Чернобыльской зоны

В Киевской области недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения произошел лесной пожар (фото: facebook.com/MNSKOB) Село Страхолесья в Вышгородском районе Киевской области расположено на берегах Киевского водохранилища недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Расстояние от этого населенного пункта до столицы – около 60 километров. Лес вблизи села Страхолесье называется рыжим (или еще – ржавым) Напомним, около недели назад Киев из-за пожаров на торфяниках затянуло дымом, что привело к ухудшению качества воздуха в некоторых районах столицы. А перед этим в Киевской области возникло несколько очагов лесных пожаров, в том числе на территории Чернобыльской зоны. Тогда жителей столицы призывали закрывать окна и не находиться без надобности на улице, если задымленность появится в городе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.