Президент США Джо Байден в среду сделал шаги по решению проблемы с нехваткой детских смесей в стране. Он воспользовался положениями закона об оборонном производстве, чтобы помочь производителям получить ингредиенты, необходимые для увеличения поставок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. Байден также поручил федеральным агентствам использовать коммерческие самолеты Министерства обороны для доставки молочных смесей в Соединенные Штаты из-за рубежа. Ассортимент детских смесей на полках американских супермаркетов значительно сократился после того, как в феврале крупнейший производитель Abbott Laboratories отозвал большую партию детского питания из-за проблем с качеством. В понедельник компания Abbott сообщила, что достигла соглашения с регулирующим органом здравоохранения о возобновлении производства детских смесей на своем заводе в Мичигане, что является важным шагом на пути решения проблемы дефицита по всей стране. Кроме того, Белый дом объявил о запуске операции Fly Formula, чтобы ускорить импорт детских смесей и доставить их в магазины по всей стране. Байден дал указание Министерству здравоохранения и социальных служб и Министерству сельского хозяйства использовать военно-транспортные самолеты для закупки за границей детских смесей, отвечающих американским стандартам в области здравоохранения и безопасности. Это позволит "ускорить ввоз и распространение детских смесей и послужит непосредственной поддержкой по мере того как производители продолжают наращивать выпуск продукции", добавили в Белом доме. Напомним, администрация президента США согласовывает с Конгрессом утверждение пакета реагирования на угрозы продовольственной безопасности в мире, предусматривающее выделение 11 миллиардов долларов в течение 3 лет. Ранее президент Джо Байден объяснил повышение цены в США и глобальную нехватку продовольствия вторжением России в Украину.