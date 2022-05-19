Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию высвободить украинское зерно. При этом он предупредил, что в противном случае во многих странах мира массовый голод и недоедание могут затянуться на несколько лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки. Гутерриш отметил, что война в Украине усугубила глобальную продовольственную нестабильность, на которую уже негативно повлияли потепление и пандемия коронавируса. По его словам, за два года шарик людей, страдающих острой нехваткой продовольствия, удвоился — с 135 миллионов до начала пандемии до 276 миллионов человек на сегодняшний день. Сейчас в условиях голода на планете живут более 500 тысяч человек, что на 500% больше, чем в 2016 году. "Война в Украине усиливает и ускоряет все эти факторы: изменение климата, COVID-19 и неравенство. Это может привести к тому, что десятки миллионов людей окажутся на грани отсутствия продовольственной безопасности, за чем последуют недоедание, массовый голод и нехватка продовольствия; кризис, которая может длиться годами", – добавил Гутерриш. До вторжения России Украина считалась основной мировой житницей. Через украинские порты ежемесячно экспортировалось 4,5 млн. тонн сельскохозяйственной продукции. В Украине выращивалось 12% всего мирового объема пшеницы, 15% кукурузы и 50% подсолнечного масла. Однако из-за того, что порты в Одессе, Черноморске и других украинских городах оказались заблокированы российскими военными кораблями, поставки могут производиться только по перегруженным наземным маршрутам, что гораздо менее эффективно. Напомним, США требуют от России разблокировки коридоров для экспорта продовольствия из Украины. Ранее у Зеленского ответили на предложение снять санкции с РФ в обмен на разблокировку портов. Срочные и важные сообщения о ситуации в Украине и в мире читайте на канале РБК-Украина в Telegram.