Канада готова поддержать безопасность Швеции и Финляндии, пока обе страны двигаются путем получения полноправного членства в НАТО. Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Канада решительно поддерживает решения Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Как близкий друг и партнер безопасности, Канада поддержит Финляндию и Швецию во время процесса обретения членства, в том числе защищая против угроз их безопасности", — сказал Трюдо. Он добавил, что Канада продолжит отстаивать принципы, которые поддерживали государства по обоим берегам Атлантического океана безопасными, свободными и успешными на протяжении более 70 лет. Напомним, что Финляндия 17 мая официально подала заявку на вступление в НАТО. При этом ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Позже Байден пообещал защиту Финляндии и Швеции от агрессии до вступления в НАТО. Соединенные Штаты будут работать для сохранения бдительности любых угроз всеобщей безопасности, а также противостоять агрессии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.